Köpeklerin saldırdığı 4 koyun telef oldu
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Köpeklerin saldırdığı 4 koyun telef oldu

17.03.2021 12:27 | Son Güncelleme: 17.03.2021 13:25

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde sokak köpeklerinin saldırısı sonucu 4 koyun telef oldu.

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde sokak köpeklerinin saldırısı sonucu 4 koyun telef oldu.

Tutlubahçe Mahallesi'nde yaşayan Cengiz Kalkan, sabah saatlerinde dışarıdan köpek sesleri gelmesi üzerine ağıla gitti.

Hayvanlarının etrafa kaçıştığını gören Kalkan, sokak köpeklerinin saldırdığı 4 koyunun telef olduğunu, 7 koyunun ise yaralandığını fark etti.

Veterinerler yaralı koyuları tedavi ederken, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de olayla ilgili tutanak tuttu.

Kalkan, gazetecilere, ağıla girdiğinde büyük şok yaşadığını belirterek, "Sokak hayvanlarına düşman değiliz ancak benim bu zararımı kim karşılayacak? Daha önce Büyükşehir Belediyesine defalarca dilekçe verilmesine rağmen bir çözüm bulunmadı. Yetkililerden bu konuda acilen yardım bekliyoruz." dedi.

Köpeklerin saldırdığı 4 koyun telef oldu
Köpeklerin saldırdığı 4 koyun telef oldu
Köpeklerin saldırdığı 4 koyun telef oldu
Köpeklerin saldırdığı 4 koyun telef oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erdal Türkoğlu

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