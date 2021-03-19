Hatay'da köpeğin saldırısına uğrayan kedi can verdi
19.03.2021 23:11 | Son Güncelleme: 19.03.2021 23:16
Hatay'da köpeğin saldırısına uğrayan kedi can verdi Hatay-Hatay'ın İskenderun ilçesinde çöp konteynerindeki kedi, sokak köpeği tarafından saldırıya uğrayarak, hayatını kaybetti.
Hatay'da köpeğin saldırısına uğrayan kedi can verdi
HATAY - Hatay-Hatay'ın İskenderun ilçesinde çöp konteynerindeki kedi, sokak köpeği tarafından saldırıya uğrayarak, hayatını kaybetti.
Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde; çöp konteynerinden atlayan kediyi dişleriyle yakalayan köpek, saniyelerce kediyi hırpalayarak zarar verdi.
Olaydan bir süre sonra kedinin cansız bedenine ulaşıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / DOĞANAY YİĞİT