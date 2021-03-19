Hatay'da köpeğin saldırısına uğrayan kedi can verdi
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Hatay'da köpeğin saldırısına uğrayan kedi can verdi

19.03.2021 23:11 | Son Güncelleme: 19.03.2021 23:16

Hatay'da köpeğin saldırısına uğrayan kedi can verdi Hatay-Hatay'ın İskenderun ilçesinde çöp konteynerindeki kedi, sokak köpeği tarafından saldırıya uğrayarak, hayatını kaybetti.

Hatay'da köpeğin saldırısına uğrayan kedi can verdi

HATAY - Hatay-Hatay'ın İskenderun ilçesinde çöp konteynerindeki kedi, sokak köpeği tarafından saldırıya uğrayarak, hayatını kaybetti.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde; çöp konteynerinden atlayan kediyi dişleriyle yakalayan köpek, saniyelerce kediyi hırpalayarak zarar verdi.

Olaydan bir süre sonra kedinin cansız bedenine ulaşıldı.

Hatay'da köpeğin saldırısına uğrayan kedi can verdi
Hatay'da köpeğin saldırısına uğrayan kedi can verdi
Hatay'da köpeğin saldırısına uğrayan kedi can verdi
Hatay'da köpeğin saldırısına uğrayan kedi can verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / DOĞANAY YİĞİT

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