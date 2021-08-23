Hatay'da kontrolden çıkan otomobil bahçeye uçtu
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Hatay'da kontrolden çıkan otomobil bahçeye uçtu

Hatay'da kontrolden çıkan otomobil bahçeye uçtu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Hatay'ın Samandağ ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan bir otomobil, bahçeye uçtu.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan bir otomobil, bahçeye uçtu. Edinilen bilgiye göre, İlçeye bağlı Tekebaşı mahallesinde sürücü kimliği alınamayan 31 SZ 858 plakalı otomobil, sürücünün kontrolünden çıkarak bahçeye uçtu. Kazayı gören vatandaşların bildirmesi üzerine olay yerine İtfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada araç sürücüsü yaralanırken, arabada maddi hasar meydana geldi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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