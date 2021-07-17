Hatay'da kontrol altına alınan orman yangını bölgesinde soğutma çalışmaları sürüyor

Hatay'ın Hassa ilçesinde iki gün önce çıkan ve 39 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alınan orman yangını bölgesinde soğutma çalışmaları devam ediyor.