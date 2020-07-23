Hatay'da konser, toplantı ve gösteri yürüyüşlerine geçici yasak
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Hatay'da konser, toplantı ve gösteri yürüyüşlerine geçici yasak

Hatay'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında toplantı, konser ve gösteri yürüyüşleri 24-26 Haziran'da yasaklandı.

Hatay'da konser, toplantı ve gösteri yürüyüşlerine geçici yasak
23.07.2020 21:13 | Son Güncelleme: 23.07.2020 21:16

Hatay'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında toplantı, konser ve gösteri yürüyüşleri 24-26 Haziran'da yasaklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınının yayılmaması, kamu esenliğinin sağlanması ve genel sağlığın korunması amacıyla bazı faaliyetlerin yasaklandığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Valilik ve Kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler devlet kurum ve kuruluşlarının program ve etkinlikleri, resmi bayram, resmi anma günleri, resmi tören ve kutlamalar ile bu kurumların düzenleyeceği gelenek, göreneklere göre yapacakları programlar, spor faaliyetleri ile bilimsel ticari ve ekonomik amaçlı yapılan toplantılar ve sivil toplum kuruluşlarının kendi binalarında kendi üyelerine yönelik yapacağı toplantılar hariç olmak üzere, ilimiz sınırlarında huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının tasarrufa müteallik emniyeti kamu esenliğinin sağlanması, milli birlik ve beraberliğimizi zedeleyici provakatif eylemlerin önüne geçilebilmesi, milli güvenlik kamu düzeni, kamu güvenliği, Cumhuriyetin temel nitelikleri ve devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünün korunması, suçların önlenmesi müessif olayların yaşanmaması amacıyla, il merkezi, ilçeler polis ve jandarma sorumluluk bölgelerinin tamamında, tüm toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, açık ve kapalı yer toplantısı ile protesto eylemi, konser, şenlik, festival, miting, çadır kurma, oturma eylemi, stand açma, çelenk sunma törenleri, açlık grevi, anma töreni, afiş, pankart ve poster asma, el ilanı ve bildiri dağıtmak, imza masası açmak, meşale yakmak ve taşımak, konferans, panel ve benzeri tüm etkinlikler, 24.07.2020 günü saat 00.01'den 26.07.2020 günü saat 23.59'a kadar yasaklanmıştır."

Kaynak: AA

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