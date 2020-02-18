Hatay'da komiser yardımcılığına geçiş sınavı soruşturmasında 15 gözaltı
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Hatay'da komiser yardımcılığına geçiş sınavı soruşturmasında 15 gözaltı

Hatay'da, 2009'daki komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmasında 15 şüpheli gözaltına alındı.

18.02.2020 12:04 | Son Güncelleme: 18.02.2020 12:04
Hatay'da komiser yardımcılığına geçiş sınavı soruşturmasında 15 gözaltı

'da, 2009'daki komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmasında 15 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sınavda usulsüzlük yaptıkları iddiasıyla haklarında yakalama kararı verilen 18 şüpheli için operasyon düzenlendi.

Operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheli, emniyete götürüldü.

Adreslerinde bulunamayan 3 zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA
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