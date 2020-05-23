Hatay'da kömbe kokusu sokağa taşıyor Hatay'da kömbe kokusu sokağa taşıyorHassa ilçesinde kadınlar, evlerinde hazırladıkları kömbeleri pişirmek için sıra alırken, fırınlar aşırı yoğunluktan dolayı iftardan sonra sahura kadar kömbe pişiriyor.

Hatay'da kömbe kokusu sokağa taşıyor

Hassa ilçesinde kadınlar, evlerinde hazırladıkları kömbeleri pişirmek için sıra alırken, fırınlar aşırı yoğunluktan dolayı iftardan sonra sahura kadar kömbe pişiriyor.

Hatay yöresinde Ramazan Bayramı'nda ziyarete gelenlere ikram edilen kömbe her ailede en az 5 ile 10 kilo arasında pişiriliyor. Özel unu, kabartma tozu, sütü, özel yağı, susamı, çörek otu, tahini ve diğer baharatları ile harmanlanan hamuru daha sonra içeriğine isteğe göre ceviz ve hurma katılarak veya sade olarak pasta kalıplarıyla tepsilere dizilen kömbeler, fırınlara götürülerek odun ateşinde pişirilip hem ailecek yeniyor hem de misafirlere ikram ediliyor. Hatay'da kadınlar bu zahmetli işi komşularının ve akrabalarının yardımıyla yürütüyor. Kadınlar iftardan sonra sahura kadar kömbe yaparak, fırınlar da pişirme için sıra bekleniyor. Kömbeler içindeki baharatların etkisiyle çevreye koku saçarken, kömbe pişirme sırasında fırın önlerinde sosyal mesafenin korunmasına özellikle dikkat ediliyor. İçerisine bir çok özel gıda maddesi ve baharat katılarak pişirilen bayram kömbesi, bölgede yaşayanların en gözde bayram tatlıları arasında yer alıyor.

Kaynak: DHA