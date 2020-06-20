Hatay'da kıyıda telef olmuş balıklar bulundu
Hatay'ın Samandağ ilçesinde kıyıda telef olmuş balıkların bulunması üzerine inceleme başlatıldı.
20.06.2020 21:11 | Son Güncelleme: 20.06.2020 22:27
Hatay'ın Samandağ ilçesinde kıyıda telef olmuş balıkların bulunması üzerine inceleme başlatıldı.
Çevlik Sahilinde kumsalda çok sayıda telef olmuş balık olduğunu gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye gelen İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, söz konusu yerden numune alarak inceleme başlattı.
Kaynak: AA