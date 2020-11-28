Hatay'da yasakla beraber cadde ve sokaklar bomboş kaldı

Hatay'da yasakla beraber cadde ve sokaklar bomboş kaldı Tüm Türkiye genelinde 20.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması sonrasında Hatay'da caddeler sessizliğe büründü.

Hatay'da yasakla beraber cadde ve sokaklar bomboş kaldı

HATAY - Tüm Türkiye genelinde 20.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması sonrasında Hatay'da caddeler sessizliğe büründü.

Korona virüs tedbirleri kapsamında, İçişler Bakanlığı kararı ile tüm ülke genelinde saat 20.00'de başlamak üzere 29 Kasım Pazar günü saat 10.00'a kadara sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor.

Yasağın başladığı saat itibari ile Hatay'ın tüm ilçelerinde bulunan cadde, sokak ve meydanlar sessizliğe büründü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİCAN GÜMÜŞ