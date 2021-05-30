Hatay'da kısıtlama günlerinde sokak hayvanları unutulmadı
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Hatay'da kısıtlama günlerinde sokak hayvanları unutulmadı

Hatay'da kısıtlama günlerinde sokak hayvanları unutulmadı
Anadolu Ajansı / Mustafa Özer - Haberler | Kültür Sanat

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanlarına yem ve mama verildi.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanlarına yem ve mama verildi.

İlçe jandarma komutanlığının düzenlediği etkinlikte Nazmiye Muratlı Gençlik Merkezi ile Yaban Hayatını Koruma ve Dayanışma Derneği (YAKORDER) gönüllüsü ekipler, alanlara mama, et ve süt ürünleri bıraktı.

Gençlik merkezinde görevli Halis Kalkan, AA muhabirine, jandarmanın etkinliğine yiyecek desteğinde bulunduklarını belirtti.

YAKORDER gönüllüsü Esra Gidergelmez de jandarmaya duyarlılığı nedeniyle teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Özer

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