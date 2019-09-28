28.09.2019 11:59

Hatay'da kısır yarışması düzenlendi

UNESCO tarafından 2017 yılında Dünya Gastronomi Şehri seçilen Hatay'da bölgeye özgü bir meze olan kısır yarışması yapıldı.

Hatay Gastronomi Evi'nde gerçekleştirilen yarışma 34 kadın yarışmacı hünerlerini sergileyerek yaptıkları kısırları jürilerin beğenisine sundu. Yarışmada dereceye girenlere 1'inciye yarım altın 2'nciye çeyrek altın 3'üncüye ise gram altın verildi.

Organizasyona ev sahipliği yapan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın eşi Prof. Dr. Nazan Savaş, 'Bu sene UNESCO tarafından öğrenen şehir ilan edildik. Biz bu çerçevede pek çok faaliyet yapıyoruz. Bu faaliyetlerde hem UNESCO'nun bize verdiği ödevleri yerine getiriyoruz hem de bu konuda farkındalık yaratmak ve bu ödülleri halka sahiplendirmek istiyoruz. Bu çerçevede UNESCO unvanını aldıktan sonra 4 tane yarışma yapıldı. Buradaki hedefimiz küçük bir mini festival havasında farklı kültürleri de bu işin içine katmak dedi.

Kaynak: DHA