Hatay'da kış lastiği bilgilendirme toplantısı

29.11.2019 10:24 | Son Güncelleme: 29.11.2019 10:40

Hatay'da "Kış lastiği kullanma zorunluluğu ile ilgili usul ve esaslar hakkında tebliğ" konulu bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Hatay Mesleki Eğitim Kursları (HATMEK) konferans salonundaki programda, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı trafik birimlerince, kış aylarında oluşan aşırı yağmur, sis, kar, tipi ve buzlanma gibi seyahati olumsuz yönde etkileyecek doğal unsurlar hakkında bilgi verildi.

Kış lastiği kullanmanın öneminin anlatıldığı etkinlikte, kış lastiği bulunmayan sürücülerin yaşadığı zorluklar ve geçirdikleri kazalar video olarak izletildi.

Yolcu ve eşya taşımacılığı yapan şoför ve firma sahiplerinden oluşan katılımcılara, 1 Aralık - 1 Nisan tarihleri arasında kış lastiği kullanma zorunluluğu bulunduğu hatırlatıldı.

Programın sonunda katılımcıların soruları cevaplandı.

Kaynak: AA