Hatay'da kıraathaneyi kumarhaneye çevirmişler
Hatay'ın Defne ilçesinde kıraathane olarak işletilen iş yerinin kumarhaneye çevrildiği tespit edildi.
HATAY (İHA) - Hatay'ın Defne ilçesinde kıraathane olarak işletilen iş yerinin kumarhaneye çevrildiği tespit edildi. 6 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.
Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Defne'nin Çekmece Mahallesi'nde bulunan S.B.'nin işlettiği kıraathanede denetim yaptı. İş yerinin kumarhaneye çevrildiği, şahısların iskambil kağıtları ile kumar oynadıkları tespit edildi.
Masa üzerinde bulunan 674 adet iskambil kağıdı ile 2 bin 400 TL paraya el konulurken, kumar oynadıkları tespit edilen A.D., F.G., S.D., S.G., Ö.G., V.K. hakkında adli işlem başlatıldı. - HATAY