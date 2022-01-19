Hatay'da kıraathaneyi kumarhaneye çevirmişler - Haberler
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Hatay'da kıraathaneyi kumarhaneye çevirmişler

Hatay'da kıraathaneyi kumarhaneye çevirmişler
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Hatay'ın Defne ilçesinde kıraathane olarak işletilen iş yerinin kumarhaneye çevrildiği tespit edildi.

HATAY (İHA) - Hatay'ın Defne ilçesinde kıraathane olarak işletilen iş yerinin kumarhaneye çevrildiği tespit edildi. 6 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Defne'nin Çekmece Mahallesi'nde bulunan S.B.'nin işlettiği kıraathanede denetim yaptı. İş yerinin kumarhaneye çevrildiği, şahısların iskambil kağıtları ile kumar oynadıkları tespit edildi.

Masa üzerinde bulunan 674 adet iskambil kağıdı ile 2 bin 400 TL paraya el konulurken, kumar oynadıkları tespit edilen A.D., F.G., S.D., S.G., Ö.G., V.K. hakkında adli işlem başlatıldı. - HATAY

Hatay'da kıraathaneyi kumarhaneye çevirmişler

Hatay'da kıraathaneyi kumarhaneye çevirmişler

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Emniyet Müdürlüğü, Hatay, 3. Sayfa, Haber

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