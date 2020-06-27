Hatay'da kimliğini unutan öğrencinin imdadına polis yetişti
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Hatay'da kimliğini unutan öğrencinin imdadına polis yetişti

Hatay'da temel yeterlilik sınavına girecek bir öğrencinin kimliğini evde unutması üzerine polis ekipleri, motosikletle eve götürdü.

Hatay'da kimliğini unutan öğrencinin imdadına polis yetişti
27.06.2020 10:45 | Son Güncelleme: 27.06.2020 11:28

Hatay'da temel yeterlilik sınavına girecek bir öğrencinin kimliğini evde unutması üzerine polis ekipleri, motosikletle eve götürdü.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bugün yapılan 'Temel Yeterlilik Sınavı'na girecek olan bir öğrenci sınava gireceği Karahasanpaşa Ortaokulunun önüne gelince kimliğini evde unuttuğunu fark etti. Bunun üzerine yunus ekiplerinden yardım isteyen öğrencinin isteğini polisler geri çevirmedi. Ekip polislerinden biri motosiklet ile öğrenciyi kimliğini alması için Ocaklı Mahallesi'nde bulunan evine götürdü. Kimliği alan öğrenci zamanında yetişerek sınava girdi. - HATAY

Kaynak: İHA

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