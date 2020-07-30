Hatay'da ki orman yangını kontrol altına alındı Hatay'da ki orman yangını kontrol altına alındı 4 farklı bölgede çıkan orman yangınında 30 hektarlık alan zarar gördü Hatay'da bulunan ormanlık alanın 4 farklı noktasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Hatay'da ki orman yangını kontrol altına alındı 4 farklı bölgede çıkan orman yangınında 30 hektarlık alan zarar gördü HATAY - Hatay'da bulunan ormanlık alanın 4 farklı noktasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları yapılıyor Antakya ilçesi Alahan Mahallesi yakınlarında bulunan ormanlık alanda çıkan yangına müdahale edildi. Yangın bölgesine, 4 helikopter, 1 yangın söndürme uçağı, 20 arazöz, 2 dozer, 10 su tankı ve çok sayıda yer ekibi sevk edildi. Havadan ve karadan müdahale edilen yangın yaklaşık 5 saatlik aranın ardından kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının yapıldığı yangında yaklaşık 30 hektarlık alan zarar gördü. Kaynak: İHA