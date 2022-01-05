Hatay'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

HATAY (AA) - Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma kapsamında hakkında 12 yıl 10 ay 9 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.G'nin ikametinde olduğunu tespit etti.

Ekipler tarafından, takibe alınan hükümlü, adresine düzenlenen operasyonla yakalandı.

İkamette yapılan aramada, 9,89 gram metamfetamin ile 17 gram esrar, ele geçirildi.

H.G. işlemin ardından cezaevine gönderildi.

AA / Cem Genco - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet