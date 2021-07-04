Hatay'da kereste fabrikasında yangın
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Hatay'da kereste fabrikasında yangın

Hatay'da kereste fabrikasında yangın
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Hatay'ın Antakya ilçesinde kereste fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Hatay'ın Antakya ilçesinde kereste fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Güzelburç Mahallesi'ndeki bir kereste fabrikasının deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Makinelerinin de yardımıyla yangın kısa sürede söndürüldü. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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