Hatay'da kereste fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
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Hatay'da kereste fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Hatay'da kereste fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
Anadolu Ajansı / Mehmet Bayrak - Haberler | Güncel

Hatay'da kereste fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Hatay'da kereste fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Antakya ilçesi Güzelburç Mahallesi'ndeki bir kereste fabrikasının deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

İş makinelerinin de yardımıyla yangın kısa sürede söndürüldü.

Kerestelerin zarar gördüğü yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Hatay'da kereste fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
Hatay'da kereste fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
Hatay'da kereste fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
Hatay'da kereste fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Bayrak

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