Hatay'da kendisini istihbarat personeli olarak tanıtan zanlı yakalandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde kendisini istihbarat personeli olarak tanıtan kişi gözaltına alındı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde kendisini istihbarat personeli olarak tanıtan kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir iş yerine giderek kendisini istihbarat personeli olarak tanıtan O.Ö'yü yakalamak için çalışma başlattı.

Polis, adresini tespit ettiği zanlıyı operasyonla yakaladı.

Zanlının üst aramasında, sahte istihrabat belgesi ele geçirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Milli