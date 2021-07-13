Hatay'da kek, çikolata ve cips paketlerine uyuşturucu gizleyen 2 şüpheli yakalandı
Hatay'da, el çantalarının içindeki kek, çikolata ve cips paketlerine 3 kilo 60 gram sentetik uyuşturucu gizleyerek sevkiyat yaptıkları belirlenen 2 kişi gözaltına alındı.
Hatay'da, el çantalarının içindeki kek, çikolata ve cips paketlerine 3 kilo 60 gram sentetik uyuşturucu gizleyerek sevkiyat yaptıkları belirlenen 2 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Hatay Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Kırıkhan ilçesinde 2 şüpheliyi takibe aldı.
Yolda yürürken durdurulan D.J. ve E.S'nin el çantasını arayan ekipler, kek, çikolata ve cips paketlerine gizlenmiş 3 kilo 60 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Şüpheliler, gözaltına alınarak sorgulanmak üzere Hatay Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Lale Köklü Karagöz