Hatay'da kaynak çalışması yapılan camide yangın çıktı
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Hatay'da kaynak çalışması yapılan camide yangın çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Hatay'da kaynak çalışması yapılan camide yangın çıktı -Ekipler, yangını söndürürken camide hasar oluştu Hatay'da bir caminin çatısında kaynak çalışması yapıldığı sırada yangın çıktı.

Hatay'da kaynak çalışması yapılan camide yangın çıktı

-Ekipler, yangını söndürürken camide hasar oluştu

HATAY - Hatay'da bir caminin çatısında kaynak çalışması yapıldığı sırada yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın İskenderun ilçesinde Pınarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Pac Meydanı'ndaki T.E.K. Mescidi Camii'nin çatısında kaynak çalışması sırasında yangın çıktı. Büyüyen alevler kısa sürede tüm çatıyı sardı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler yangını söndürürken caminin çatısında hasar oluştu.

Hatay'da kaynak çalışması yapılan camide yangın çıktı
Hatay'da kaynak çalışması yapılan camide yangın çıktı
Hatay'da kaynak çalışması yapılan camide yangın çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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