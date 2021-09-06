Hatay'da katil zanlısı olarak aranan 2 kişi Siirt'te yakalandı
Hatay'da katil zanlısı olarak aranan 2 şüpheli, Siirt'te düzenlenen operasyonda yakalandı.
Hatay'da katil zanlısı olarak aranan 2 şüpheli, Siirt'te düzenlenen operasyonda yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İskenderun 2. Sulh Ceza Hakimliğince "kasten öldürme" suçundan arandığı tespit edilen Ö.B. ve Y.B'nin yakalanması için çalışma başlattı.
Merkez Sağırsu köyünde 2 şüpheli, ekiplerin bulundukları araca düzenlediği operasyonla yakalandı.
Araçta yapılan aramada, ruhsatsız tabanca, 2 şarjör ve 73 fişek ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fecri Barlık