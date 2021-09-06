Hatay'da katil zanlısı olarak aranan 2 kişi Siirt'te yakalandı
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Hatay'da katil zanlısı olarak aranan 2 kişi Siirt'te yakalandı

Hatay'da katil zanlısı olarak aranan 2 kişi Siirt'te yakalandı
Anadolu Ajansı / Fecri Barlık - Haberler | Güncel

Hatay'da katil zanlısı olarak aranan 2 şüpheli, Siirt'te düzenlenen operasyonda yakalandı.

Hatay'da katil zanlısı olarak aranan 2 şüpheli, Siirt'te düzenlenen operasyonda yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İskenderun 2. Sulh Ceza Hakimliğince "kasten öldürme" suçundan arandığı tespit edilen Ö.B. ve Y.B'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Merkez Sağırsu köyünde 2 şüpheli, ekiplerin bulundukları araca düzenlediği operasyonla yakalandı.

Araçta yapılan aramada, ruhsatsız tabanca, 2 şarjör ve 73 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fecri Barlık

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Hatay'da katil zanlısı olarak aranan 2 kişi Siirt'te yakalandı - Haberler
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