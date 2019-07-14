Hatay'da katı atık deposunda yangın

Hatay'ın Antakya ilçesinde fabrikanın atık deposunda çıkan yangın hasara neden oldu.

Antakya Dericiler Sitesi Tabakhane Sokak'ta bulunan fabrikanın katı atık deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülen yangın nedeniyle depoda hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: AA