Hatay'da kartpostallık görüntüler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hatay'da kartpostallık görüntüler

Hatay'da kartpostallık görüntüler
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Hatay'ın Samandağ ilçesinde gün batımıyla birlikte kızıla bürünen gökyüzünde kartpostallık görüntüler oluştu.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde gün batımıyla birlikte kızıla bürünen gökyüzünde kartpostallık görüntüler oluştu.

Samandağ sahilinde gün batımıyla birlikte gökyüzü kızıla büründü. Bulutların arasından yansıyan güneş ışınları görsel bir şölen oluştururken, gün batımıyla teknelerin birleşimi kartpostallık görüntüler ortaya çıkarttı.

(Alican Gümüş/ İHA)

Hatay'da kartpostallık görüntüler
Hatay'da kartpostallık görüntüler
Hatay'da kartpostallık görüntüler
Hatay'da kartpostallık görüntüler
Hatay'da kartpostallık görüntüler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haftalık verilere göre, her 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası Osmaniye, Hatay, Adana, Aydın ve Mersin'de görüldü.
Haftalık verilere göre, her 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası Osmaniye, Hatay, Adana, Aydın ve Mersin'de görüldü.
Son Dakika | Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Hatay'da fidan dikim sahasını inceledi Açıklaması
Son Dakika | Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Hatay'da fidan dikim sahasını inceledi Açıklaması
Son dakika haberi | Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Hatay'da buğday hasadına katıldı Açıklaması
Son dakika haberi | Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Hatay'da buğday hasadına katıldı Açıklaması
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce İbrahim Aydemir Binali Yıldırım Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Murat Boz Ebru Gündeş Hülya Avşar
Spor Adem Büyük Ozan Tufan Şenol Güneş Dorukhan Toköz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Hatay'da kartpostallık görüntüler - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.5.2021 20:50:49. #1.15#

title