Hatay'da karla mücadele çalışmaları sürüyor

Hatay'ın Antakya, Yayladağı, Hassa, Belen ve Altınözü belediye ve karayollarını ekiplerinin kar küreme ve tuzlama çalışmaları sürüyor.

YAYLADAĞI, HATAY (AA) - Hatay'ın Antakya, Yayladağı, Hassa, Belen ve Altınözü belediye ve karayollarını ekiplerinin kar küreme ve tuzlama çalışmaları sürüyor.

İki gün önce kar yağışının etkili olduğu kentte karayolları ekipleri, hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü Yayladağı-Antakya ve Belen geçidindeki tuzlama çalışmalarını aralıksız devam ettiriyor.

Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri mahalle bağlantı yollarında kar küreme çalışması yaptı.

Yayladağı, Hassa, Belen ve Altınözü belediyeleri ekipleri de sokak ve yollardaki kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.