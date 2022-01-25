Hatay'da kargo kolilerinde 98 bin 185 uyuşturucu hap bulundu - Haberler
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Hatay'da kargo kolilerinde 98 bin 185 uyuşturucu hap bulundu

Hatay'da kargo kolilerinde 98 bin 185 uyuşturucu hap bulundu
AA / Erdal Türkoğlu - Haberler | Güncel

Hatay'da bir kargo şirketindeki kolilerde araç hava filtrelerine gizlenmiş 98 bin 185 uyuşturucu hap ele geçirildi.

HATAY (AA) - Hatay'da bir kargo şirketindeki kolilerde araç hava filtrelerine gizlenmiş 98 bin 185 uyuşturucu hap ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde bir kargo şirketindeki şüpheli kutularda hassas burunlu köpeklerle arama yaptı.

Ekipler, köpeklerin tepkisi üzerine içerisinde araç hava filtreleri olan 6 koliyi incelemeye aldı.

Torna tezgahlarında açılan filtrelerin içerisinde 98 bin 185 uyuşturucu hap bulundu.

Kargo kolileriyle ilgili şüpheli A.D. gözaltına alındı.

AA / Erdal Türkoğlu - Son Dakika Haberleri

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