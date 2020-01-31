Hatay'da kargo gemisi karaya oturdu

31.01.2020 14:50 | Son Güncelleme: 31.01.2020 14:50

Hatay'ın Dörtyol ilçesi açıklarında demirli kargo gemisi fırtınada sürüklenerek karaya oturdu.

Türk bayraklı 1533 grostonluk, 68 metre uzunluğundaki "Mustafa Kemal 1" adlı kargo gemisi, Özerli Mahallesi açıklarında demirliyken fırtınada sürüklendi.

Gemi, dalgaların da etkisiyle Öğmeiş sahili yakınlarında karaya oturdu.

Fabrikadan demir yüklemek için açıkta beklerken fırtınada sürüklendiği belirtilen gemide 10 kişilik mürettebat olduğu öğrenildi.

Dörtyol Kaymakamı Murat Bulacak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hava muhalefeti nedeniyle gemiye müdahale edilemediğini söyledi.

Gemi personelinin de şu an için kendilerinden herhangi bir talebi bulunmadığını dile getiren Bulacak, mürettebatın gemi içinde veya dışında tehlikeyle karşılaşacak bir durumda olmadığını kaydetti.

Bulacak, geminin kurtarılması için fırtına ve sağanağın dinmesinin beklendiği bildirdi.

Kaynak: AA