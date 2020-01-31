Hatay'da kargo gemisi karaya oturdu

31.01.2020 10:18 | Son Güncelleme: 31.01.2020 10:47

Hatay'ın Dörtyol ilçesi açıklarında demir atan kargo gemisi fırtınada sürüklenerek karaya oturdu.



Alınan bilgiye göre, Türk bayraklı 1533 grostonluk, 68 metre uzunluğundaki ve içerisinde 10 personelin bulunduğu "Mustafa Kemal I" adlı kargo gemisi, ilçenin Özerli Mahallesi açıklarında demirledi. Ancak gemi fırtınada sürüklenirken, dalgaların da etkisiyle Öğmeiş sahili yakınlarında karaya oturdu. Geminin kurtarılması için çalışma başlatıldı. - HATAY

Kaynak: İHA