Hatay'da "kardeşlik sofrası" kuruldu

Hatay'ın Samandağ ilçesinde siyasi ve dini kanaat önderleri iftarda aynı sofrada bir araya geldi.

Hıdırbey Mahallesi'nde kurulan "kardeşlik sofrasında" Hristiyan, Musevi, Ermeni, Alevi ve Sünniler buluştu.

Dualar eşliğinde başlayan iftar programında birlik ve beraberlik mesajları verildi.

İftar programında konuşma yapan AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Hatay'ın farklı kültürlerle harmanlanmış örnek bir şehir olduğunu söyledi.

Tüm dünyada özellikle Orta Doğu'daki temel problemin birlik ve beraberliğin bozulmasından kaynaklandığını ifade eden Yayman, Hıdırbey'de kurulan kardeşlik sofrasının tüm Türkiye'ye örnek olması gerektiğini vurguladı.

Yayman, şunları kaydetti:

"Tüm sorunların çözümü Hatay'da. Bu kardeşlik sofrasında, 'Sen ben yok, biz varız' diyen insanların sofrasında, hepimize lazım olan bu değil mi? Hepimizin ihtiyacı olan kendi kimliklerimizi muhafaza ederek kardeşçesine bir arada yaşamak değil mi? Alevi'siyle, Sünni'siyle, Arap'ıyla, Kürt'üyle, Türk'üyle, Hristiyanı'yla, Musevi'siyle biz hepimiz biriz, beraberiz, kardeşiz ve Türkiye'yiz. Hemen yanı başımızda Suriye'de insanlar katlediliyorlar. İnşallah bir an önce barış ve kardeşlik oraya da gelsin, buradaki problemler bir an önce çözülsün. İşte biz burada Hazreti Musa ağacının altında bütün dünyaya sesleniyoruz; inşallah bu bayram kardeşlik bayramı olsun, huzur bayramı olsun."

Programa, Alevi kanaat önderi Şah Ahmet Yazıcı, Ermeni Cemaat Vakfı Başkanı Cem Çapar, Hristiyan Cemiyeti Başkanı Dimyan Emektaş, Samandağ Kaymakamı Murat Kütük ve AK Parti İl Başkanı Mehmet Yeloğlu, şehit yakınları, gazi ve gazi yakınları katıldı.

Kaynak: AA