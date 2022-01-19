Hatay'da kardan çatısı çöken ahırdaki 40 büyükbaş telef oldu - Haberler
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Hatay'da kardan çatısı çöken ahırdaki 40 büyükbaş telef oldu

AA / Cem Genco - Haberler | Güncel

Hatay'ın Hassa ilçesinde, yoğun kar yağışı sonrasında çatısı çöken ahırdaki 40 büyükbaş telef oldu.

HASSA, HATAY (AA) - Hatay'ın Hassa ilçesinde, yoğun kar yağışı sonrasında çatısı çöken ahırdaki 40 büyükbaş telef oldu.

Derviş Paşa Mahallesi'ndeki ahırın çatısı kar ağırlığını kaldıramayarak çöktü, 300 büyükbaş enkaz altında kaldı.

Hassa Belediyesi ekiplerinin çalışmasıyla ahırdan 40'ı telef olmuş 90 hayvan çıkarıldı.

Kalan 210 büyükbaşın kurtarılması için çalışmalar sürüyor.

Ahırın sahibi Fatih Mehmet Ağca, AA muhabirine, dünkü kar yağışı nedeniyle ahırlarının çöktüğünü söyledi.

40 büyükbaş hayvanının telef olduğunu anlatan Ağca, "Enkaz altından kurtarılan 50 yaralı hayvanlarımızı da kesime gönderdik. Çok üzgünüz, bizim gibi farklı ahırlarda da çökmeler meydana geldi." dedi.

Ayrıca Hassa'da yoğun kar yağışı nedeniyle bazı iş yerlerin çatısı çöktü, çatıdan üzerlerine kar kitlesi düşen bazı araçlarda hasar meydana geldi.

Hatay'da kardan çatısı çöken ahırdaki 40 büyükbaş telef oldu

Hatay'da kardan çatısı çöken ahırdaki 40 büyükbaş telef oldu

Hatay'da kardan çatısı çöken ahırdaki 40 büyükbaş telef oldu

Hatay'da kardan çatısı çöken ahırdaki 40 büyükbaş telef oldu

AA / Cem Genco - Son Dakika Haberleri

Hatay, Hassa, kar, Güncel, Haber

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