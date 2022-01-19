Hatay'da kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi

Hatay'da yoğun kar yağışı ve buzlanma sebebi ile Antakya-İskenderun kara yolu ulaşıma kapandı.

İSKENDERUN, HATAY (AA) - Hatay'da yoğun kar yağışı ve buzlanma sebebi ile Antakya- İskenderun kara yolu ulaşıma kapandı.

Dün akşam saatlerinden itibaren etkisini gösteren kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Belen ile Topboğazı mevkisindeki arasındaki yol ulaşıma kapanırken, yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

Öte yandan Antakya, Kırıkhan, Hassa ve Altınözü ilçelerinde yoğun kar trafikte aksamalara neden oldu.

Belediye ekipleri buzlanma ve kar birikintilerinin olduğu bölgelerde temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Yolda önlem alan trafik polisleri, kar lastiği ve zinciri olmayanların geçişine izin vermiyor.