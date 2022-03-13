Hatay'da kar yağışı nedeniyle 21 mahallenin yolu ulaşıma kapandı - Haberler

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Hatay'da kar yağışı nedeniyle 21 mahallenin yolu ulaşıma kapandı

AA - Salim Taş - Güncel
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Hatay'da kar yağışı nedeniyle 21 mahallenin yolu ulaşıma kapandı

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle 21 mahallenin yolu ulaşıma kapandı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Hatay'ın Yayladağı ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle 21 mahallenin yolu ulaşıma kapandı.

Yayladağı Kaymakamlığından yapılan açıklamada, kar yağışı nedeniyle Olgunlar, Şenköy, Yukarıokçular, Bozlu, Dağdüzü, Turfanda, Yoncakaya, Çayır, Çatbaşı, Kışlak, Ayışığı, Görentaş, Güvecçi, Hisarcık, Sungur, Sürütme, Uluyol, Üçırmak, Arslanyazı, Çandır ve Denizgören mahallelerinin yolunun ulaşıma kapandığı bildirildi.

Yayladağı-Antakya kara yolunda tek şeritten ulaşımının sağlandığı belirtilen açıklamada, vatandaşlardan mecbur kalmadıkça trafiğe çıkmamaları istendi.

AA / Salim Taş - Güncel

Yayladağı, Hisarcık, Hatay, kar, Güncel, Haberler

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