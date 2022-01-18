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Kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi

AA / Hüseyin Yıldız - Haberler | Güncel

Hatay'ın Hassa ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

HATAY (AA) - Hatay'ın Hassa ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Karayolları ve Hassa Belediyesi ekipleri karayolunda kar temizliği ve tuzlama çalışması yaptı.

Kar yağışı nedeniyle 5 araç yol kenarında bulunan kanala devrildi.

Araçların kanaldan çıkarılması için ekipler tarafından çalışma başlatıldı.

Öte yandan trafik polisleri kentin farklı noktalarında, sürücülere zincir takma ve yavaş gitmeleri konusunda uyarıda bulundu.

Kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi

Kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi

Kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi

Kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi

AA / Hüseyin Yıldız - Son Dakika Haberleri

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