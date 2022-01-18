Hatay'da kar ve sağanak nedeniyle yarın eğitime ara verildi - Haberler
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Hatay'da kar ve sağanak nedeniyle yarın eğitime ara verildi

Hatay'da kar ve sağanak nedeniyle yarın eğitime ara verildi
AA / Salim Taş - Haberler | Güncel

Hatay genelinde sağanak ve kar nedeniyle yarın okulların tatil edildiği bildirildi.

HATAY (AA) - Hatay genelinde sağanak ve kar nedeniyle yarın okulların tatil edildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada "İlimizde devam eden kuvvetli yağışlar dolayısıyla 19 Ocak Çarşamba günü Hatay genelinde eğitim ve öğretime 1 gün ara verilmiştir." ifadesine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, hamile ve engelli kamu personelinin de yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.

AA / Salim Taş - Son Dakika Haberleri

Hatay, Ocak, kar, Güncel, Haber

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