Hatay'da kar nedeniyle kapanan 19 mahallenin yolu ulaşıma açıldı
AA, Erdal Türkoğlu - Güncel
Hatay'ın Yayladağı ilçesinde kar yağışı nedeniyle kapanan 20 mahalle yolundan 19'u ulaşıma açıldı.
YAYLADAĞI, HATAY (AA) - Hatay'ın Yayladağı ilçesinde kar yağışı nedeniyle kapanan 20 mahalle yolundan 19'u ulaşıma açıldı.
İlçede dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı dolayısıyla yüksek kesimlerdeki 20 mahallenin yolu kapandı.
Büyükşehir ve Yayladağı Belediyesi ile Karayolları ekiplerinin gece boyu süren çalışmaları sonucu 19 mahalleye ulaşım yeniden sağlandı.
Kapalı olan Denizgören Mahallesi yolunun açılması için çalışmalar sürüyor.
Öte yandan, Yayladağı Kaymakamlığı kış şartları nedeniyle sürücüleri zincir veya kar lastiksiz yola çıkmamaları konusunda uyardı.
AA / Erdal Türkoğlu - Güncel