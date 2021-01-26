Hatay'da kapısında "kapalıyız" yazan kahvehanede iskambil oynarken yakalanan 8 kişiye ceza
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Hatay'da kapısında "kapalıyız" yazan kahvehanede iskambil oynarken yakalanan 8 kişiye ceza

26.01.2021 13:29 | Son Güncelleme: 26.01.2021 13:32
Hatay'da kapısında

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, kapısında "kapalıyız" yazan kahvehanede iskambil oynayan 8 kişiye 27 bin 752 lira ceza verildi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, kapısında "kapalıyız" yazan kahvehanede iskambil oynayan 8 kişiye 27 bin 752 lira ceza verildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kurtuluş Mahallesi'nde bir kahvehanede oyun oynandığı bilgisi üzerine adrese operasyon düzenlendi.

Polis, "kapalıyız" yazdıkları kapıya kilit vurdukları kahvehanede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek iskambil oynadığını belirlediği 8 kişiye 27 bin 752 lira ceza uyguladı.

Ekipler, masalardaki oyun kartlarına da el koydu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Milli

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