Hatay'da kanser hastası kadının Beşiktaş maçını izleme hayali gerçek oldu
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Hatay'da kanser hastası kadının Beşiktaş maçını izleme hayali gerçek oldu

10.01.2021 22:15 | Son Güncelleme: 10.01.2021 22:18
Hatay'da kanser hastası kadının Beşiktaş maçını izleme hayali gerçek oldu

Hatay'da yaşayan kanser hastası Tulgay Fırıncıoğluları'nın Beşiktaş maçını izleme hayali gerçekleştirildi.

Hatay'da yaşayan kanser hastası Tulgay Fırıncıoğluları'nın Beşiktaş maçını izleme hayali gerçekleştirildi.

Bir süredir akciğer kanseri tedavisi gören 2 çocuk annesi kadın, Süper Lig'in 18. haftasında oynanacak Atakaş Hatayspor-Beşiktaş maçını izlemek için sosyal medyadan çağrı yaptı.

Bunun üzerine harekete geçen Hatay Valiliği, kadının 2 çocuğuyla maçı tribünden izlemesini sağladı.

Fırıncıoğluları, maç öncesi stat önündeki konuşmasında, 9 yıldır kas hastası olduğunu, 4 yıldır da akciğer kanseri tedavisi gördüğünü anlattı.

Bu iki ağır hastalıkla mücadele ettiğini söyleyen Fırıncıoğluları, "Hem Beşiktaş hem de Hatayspor taraftarıyım. Beşiktaş'ın Hatay'a geleceğini duyunca heyecanla sosyal medyadan çağrı yaptık. Çok şükür sesimi Hatay Valiliği duydu. Oğlum ve kızımla maça geldim. Çok heyecanlıyım, çok mutluyum. Bu imkanı sağlayan Hatay Valiliğine çok teşekkür ediyorum."

Hem Beşiktaş hem de Atakaş Hatayspor yönetiminin kendine imzalı forma hediye ettiğini Fırıncıoğluları, bugünün unutamayacağı bir gün olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erdal Türkoğlu

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