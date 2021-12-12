Hatay'da kanalizasyona düşen kedi yavrusu kurtarıldı - Haberler
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Hatay'da kanalizasyona düşen kedi yavrusu kurtarıldı

Hatay'da kanalizasyona düşen kedi yavrusu kurtarıldı
AA / Mehmet Bayrak - Haberler | Güncel

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, kanalizasyona düşen kedi yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

HATAY (AA) - Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, kanalizasyona düşen kedi yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Altınçay Mahallesi'ndeki kanalizasyondan kedi sesi geldiğini duyanlar durumu itfaiyeye bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine yönlendirilen itfaiye ekipleri, kanalizasyon kapağını açarak kedi yavrusunu mahsur kaldığı yerden çıkardı.

Kurtarılan kedi yavrusu doğal ortamına bırakıldı.

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