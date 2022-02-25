Hatay'da kamyonun altında kalan motosikletin sürücüsü öldü
AA, Hüseyin Yıldız - Güncel
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Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, kamyonun altında kalan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
KIRIKHAN, HATAY (AA) - Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, kamyonun altında kalan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Suriye uyruklu Recep Osman'ın (33) kullandığı 31 MA 3674 plakalı motosiklet, Kırıkhan- Hassa kara yolunda V.E. idaresindeki 31 AFN 599 plakalı kamyonun altında kaldı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan motosiklet sürücüsü Osman, ambulansla kaldırıldığı Kırıkhan Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kamyon sürücüsü V.E. gözaltına alındı.