Hatay'da kamyonlardan şikayet eden mahalleli yolu kapatıp eylem yaptı
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Hatay'da kamyonlardan şikayet eden mahalleli yolu kapatıp eylem yaptı

Hatay'da kamyonlardan şikayet eden mahalleli yolu kapatıp eylem yaptı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Hatay'ın Samandağ ilçesinde mahalle sakinleri, evlerinin önünden geçen kamyonların tozundan ve hızından duydukları rahatsızlığı dile getirmek için yolu kapatıp eylem yaptı.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde mahalle sakinleri, evlerinin önünden geçen kamyonların tozundan ve hızından duydukları rahatsızlığı dile getirmek için yolu kapatıp eylem yaptı.

İlçeye bağlı Çöğürlü Mahallesi sakinleri, evlerinin önünden geçen ağır tonajlı kamyonlarla beton mikserlerinden şikayet ederek yolu trafiğe kapattı. Kamyonların yol üzerinde hız yaptıklarını ve aşırı tozlanmaya yol açtıklarını anlatan mahalle sakinleri yetkililerden çözüm istedi. Çocuklarını korkudan sokağa çıkaramadıklarını anlatan mahalle sakinleri, çamaşırlarını balkona temiz astıklarını ancak tozdan dolayı kirlenmiş şekilde topladıklarını ifade etti. - HATAY

Hatay'da kamyonlardan şikayet eden mahalleli yolu kapatıp eylem yaptı
Hatay'da kamyonlardan şikayet eden mahalleli yolu kapatıp eylem yaptı
Hatay'da kamyonlardan şikayet eden mahalleli yolu kapatıp eylem yaptı
Hatay'da kamyonlardan şikayet eden mahalleli yolu kapatıp eylem yaptı
Hatay'da kamyonlardan şikayet eden mahalleli yolu kapatıp eylem yaptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Hatay'da kamyonlardan şikayet eden mahalleli yolu kapatıp eylem yaptı - Haberler
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