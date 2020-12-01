Hatay'da kamyonetle otomobil çarpıştı
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Hatay'da kamyonetle otomobil çarpıştı

01.12.2020 16:23 | Son Güncelleme: 01.12.2020 16:26
Hatay'da kamyonetle otomobil çarpıştı

Hassa ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu araç sürücüleri hafif yaralandı.

Hassa ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu araç sürücüleri hafif yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hatay-Gaziantep kara yolu Aktepe Mahallesi yakınlarındaki kavşakta Orhan Kırlangıç kontrolündeki 31 N 7110 plakalı otomobil ile Fatih Antep kontrolündeki 31 Z 9283 plakalı kamyonet çarpıştı.

Araç sürücülerinin hafif şekilde yaralandığı kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Ateş

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