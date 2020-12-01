Hatay'da kamyonetle otomobil çarpıştı
01.12.2020 16:23 | Son Güncelleme: 01.12.2020 16:26
Hassa ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu araç sürücüleri hafif yaralandı.
Hassa ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu araç sürücüleri hafif yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Hatay-Gaziantep kara yolu Aktepe Mahallesi yakınlarındaki kavşakta Orhan Kırlangıç kontrolündeki 31 N 7110 plakalı otomobil ile Fatih Antep kontrolündeki 31 Z 9283 plakalı kamyonet çarpıştı.
Araç sürücülerinin hafif şekilde yaralandığı kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Ateş