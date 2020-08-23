Hatay'da kamyonet uçuruma devrildi 7 kişi yaralandı
Hatay'ın Yayladağı ilçesinde kamyonetin uçuruma devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.
23.08.2020 00:03 | Son Güncelleme: 23.08.2020 00:21
Hatay'ın Yayladağı ilçesinde kamyonetin uçuruma devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.
Ahmet Ali Ü'nün kullandığı 31 RU 873 plakalı kamyonet, Yayıkdamlar Mahallesi Karamağara yolunda, uçuruma devrildi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, araçta bulunan ve yaralanan 7 kişiyi çevredeki hastanelere kaldırdı.
Kaza nedeniyle trafik bir süre kontrollü sağlandı.
Kaynak: AA