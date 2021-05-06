Hatay'da kamu arazisinde Hint keneviri yetiştiren 2 zanlı yakalandı
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Hatay'da kamu arazisinde Hint keneviri yetiştiren 2 zanlı yakalandı

Hatay'da kamu arazisinde Hint keneviri yetiştiren 2 zanlı yakalandı
Anadolu Ajansı / Cem Genco - Haberler | Güncel

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde kamu arazisinde ekili 347 kök Hint keneviri ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde kamu arazisinde ekili 347 kök Hint keneviri ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ç.A. ve A.Ö'nün Kurtlusoğuksu Mahallesi Suludere mevkisindeki kamu arazisinde Hint keneviri yetiştirdiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, bölgede yaptıkları aramada arazide ekili 347 kök Hint keneviri ele geçirdi, Ç.A. ve A.Ö'yü gözaltına aldı.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Genco

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