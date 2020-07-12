Hatay'da "Kale Jandarma Karakolu" açıldı Hatay'da "Kale Jandarma Karakolu" açıldı -İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: -"Terör örgütü, göçmen kaçakçıları, çatışma bölgesine geçmek isteyen, uyuşturucu satıcıları ve ülkemize sızmak isteyen olsun hepsinin kullanmak isteyebileceği bir güzergaha aman dikkat diyorum" Hatay'da...

Hatay'da "Kale Jandarma Karakolu" açıldı

-İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı:

-"Terör örgütü, göçmen kaçakçıları, çatışma bölgesine geçmek isteyen, uyuşturucu satıcıları ve ülkemize sızmak isteyen olsun hepsinin kullanmak isteyebileceği bir güzergaha aman dikkat diyorum"

HATAY - Hatay'da Çevlik-Arsuz yolu üzerindeki Kale Jandarma Karakolu, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'nın katılımı ile gerçekleşti. Bakan Yardımcısı Çataklı karakolun Kale, Işıklı ve Tatarlı mahallerinin güvenliğinden sorumlu olacağını söyledi.

Hizmete açılan Çevlik - Arsuz yolunda Kale Jandarma Karakolu'nun açılışı da yapıldı. Törene Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin, Hatay Valisi Rahmi Doğan, AK Parti ve CHP milletvekilleri katıldı. Bakan Yardımcısı Çataklı karakolun çok kritik bir yolun çok stratejik bir noktanın bulunduğu bir yerde olduğunu söyledi. Çataklı, "Burada bulunan jandarma karakolumuz uzun zamandır faaliyetine ara verilmişti. Geçtiğimiz 21 Nisanda burada yeni bir modern karakol kurmak için karar verdik hızlıca inşaatına başlandı 2 buçuk ayda kısa bir sürede bu eser tamamlandı. Karakolumuz buraya gelmeden önce açtığımız yolun güzel sahil yolu hemde 2 bin 150 vatandaşımızı barındıran Kale, Işıklı ve Tatarlı mahallerinde güvenliğinden sorumlu olacak. Burada görev yapacak arkadaşlarımıza şunu hatırlatmak isterim burası sadece deniz kenarında güzel bir beldedeki güzel bir manzaraları karakol değildir. Burası aynı zamanda çok kritik bir bölgenin çok kritik bir yolun çok stratejik bir noktanın bulunduğu bir yerdir. Sizin göstereceğiniz bir ihmal Allah korusun Türkiye'de her hangi bir yerinde bize can kaybı olarak döner. Terör örgütü, göçmen kaçakçıları, çatışma bölgesine geçmek isteyen, uyuşturucu satıcıları ve ülkemize sızmak isteyen olsun hepsinin kullanmak isteyebileceği bir güzergah, aman dikkat diyorum. Bu karakol sizin hiçbir zaman sizlerin bakışında hayal olmasın" dedi.

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ise ihtiyaç duyulan her yerde vatandaşın yanında olduklarını ifade ederek, "İçişleri Bakanımızın talimatlarıyla Hatay Valimiz Rahmi Doğan'ın büyük destekleriyle tamamlanan karakolumuz halkımızın yanında yakınında 7 - 24 görevde olacak. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan hizmeti vatandaşın ayağına götürülmesi konusunda İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu bize verdiğimiz talimatlarla ülke genelinde ihtiyaç duyulan her yere halkımızın hemen başında burada gördünüz gibi köylümüzün yanı başında. Bu karakol vatandaşımızın canı ve malı için emrindedir hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Konuşmaların ardından Kale Jandarma Karakolu kurdele kesimi yapılarak açıldı.

Kaynak: İHA