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Hatay'da kahvehaneye kumar baskını

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Hatay'da kahvehaneye kumar baskını

Hatay'ın Defne ilçesinde kumar oynayan 13 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

HATAY (İHA) - Hatay'ın Defne ilçesinde kumar oynayan 13 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Defne ilçesi Çekmece Mahallesinde bulunan bir kahvehanede denetim yaptı. H.B. ile O.G.'nin işlettiği kahvehanenin kumarhaneye çevrildiğini ve 13 şahsın kumar oynadığını tespit eden ekipler, masa üzerinde bulunan 3 bin 500 lira ve 673 adet iskambil kağıdına el koydu.

Kumar oynadıkları tespit edilen E.G., K.D., İ.K., Ş.K., Ç.T., A.A., N.D., Ö.O., B.G., N.O., H.E., Ö.Ö, M.G. ile iş yeri sahipleri hakkında adli işlem yapıldı. - HATAY

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü, Kumar, Hatay, 3. Sayfa, Haberler

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