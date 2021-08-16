Hatay'da kafası janta sıkışan köpek yavrusunu itfaiye kurtardı
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde otomobilin jantına kafası sıkışan köpek yavrusu itfaiye ekiplerince kurtardı.
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde otomobilin jantına kafası sıkışan köpek yavrusu itfaiye ekiplerince kurtardı.
İlçeye bağlı Bahçelievler Mahallesinde vatandaşlar park halindeki otomobilin jantına köpek yavrusunun kafasının sıkıştığını gördü.
İhbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobilin tekerini sökmesinin ardından jantı dikkatli şekilde keserek köpeği sıkıştı yerden çıkardı.
İtfaiye ekipleri bitkin haldeki köpeğe su ve yemek vererek yeniden doğaya bıraktı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yıldız