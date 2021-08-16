Hatay'da kafası janta sıkışan köpek yavrusunu itfaiye kurtardı
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Hatay'da kafası janta sıkışan köpek yavrusunu itfaiye kurtardı

Hatay'da kafası janta sıkışan köpek yavrusunu itfaiye kurtardı
Anadolu Ajansı / Hüseyin Yıldız - Haberler | Güncel

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde otomobilin jantına kafası sıkışan köpek yavrusu itfaiye ekiplerince kurtardı.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde otomobilin jantına kafası sıkışan köpek yavrusu itfaiye ekiplerince kurtardı.

İlçeye bağlı Bahçelievler Mahallesinde vatandaşlar park halindeki otomobilin jantına köpek yavrusunun kafasının sıkıştığını gördü.

İhbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobilin tekerini sökmesinin ardından jantı dikkatli şekilde keserek köpeği sıkıştı yerden çıkardı.

İtfaiye ekipleri bitkin haldeki köpeğe su ve yemek vererek yeniden doğaya bıraktı.

Hatay'da kafası janta sıkışan köpek yavrusunu itfaiye kurtardı
Hatay'da kafası janta sıkışan köpek yavrusunu itfaiye kurtardı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yıldız

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