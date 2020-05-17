Hatay'da kadınlar üretmeye devam ediyor
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Hatay'da kadınlar üretmeye devam ediyor

Hatay'da kadınlar üretmeye devam ediyor Altınözü Kültür Evi'nde kadınlar aile bütçelerine katkı sağlıyor Yöresel ürünler, Kültür Evi'nde ve internet üzerinden satışa sunuluyor Hatay'da bulunan Altınözü Kültür Evi'nde korona virüse rağmen üretime devam ederek, internet üzerinden...

Hatay'da kadınlar üretmeye devam ediyor
17.05.2020 11:07 | Son Güncelleme: 17.05.2020 11:10

Hatay'da kadınlar üretmeye devam ediyor

Altınözü Kültür Evi'nde kadınlar aile bütçelerine katkı sağlıyor

Yöresel ürünler, Kültür Evi'nde ve internet üzerinden satışa sunuluyor

HATAY - Hatay'da bulunan Altınözü Kültür Evi'nde korona virüse rağmen üretime devam ederek, internet üzerinden satışlarını gerçekleştiren kadınlar aile bütçelerine katkıda bulunuyor.

Hatay'ın Altınözü ilçesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Aile Destek Merkezi ve Altınözü Belediyesi işbirliğiyle açılan Altınözü Kültür Evi'nde kadınlara yönelik ekonomik, sosyal, hukuki, psikolojik danışmanlık hizmetleri verilirken ekonomik ve sosyal bağımsızlıklarını kazanmaları noktasında da faaliyet ve etkinlikler gerçekleştiriliyor. Üretilen yöresel ürünler, Kültür Evi'nde ve internet üzerinden satışa sunuluyor.

Altınözü Kültür Evi Yöneticisi Leyla Ayvazoğlu üretime ara vermeden devam ettiklerini internet üzerinden satışlarını gerçekleştirdiklerini belirterek "Alanımızın şöyle bir güzelliği var, Altınözlü kadınlara ve çocuklara hitap eden bir alan. Burada üretim ve istihdam alanları sağlanarak, insanların aile ekonomisine de fayda sağlanıyor. Burada şimdi salamura zahter ve zeytinin kırmalarını yapıyoruz. Üretime ara vermeden devam ediyoruz. Burada kurulan kadın kooperatifi bünyesinde de satışımızı yapıyoruz. Korona virüsten önce alanımızda ortalama yaklaşık 200 kişi olurken, şimdi küçüldük ve sadece mutfak alanında hizmete devam ediyoruz" dedi.

Korona virüs öncesinde satışlarının çok iyi olduğunu ancak şimdilerde düşüş yaşadıklarını belirten Ayvazoğlu, "Kişi gözetmeksizin kadın olması yeterli, alanımıza çekebiliyoruz. Elimizden geldiğince üretim yapıyoruz. Kendimizce de bir sloganımız var, 'kadın kazanırsa, aile kazanır' diye. Hepimiz ailelerimize destek olmak için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

Ayvazoğlu, erkeklerin de Altınözü Kültür Evi'nde faaliyetler gerçekleştirmek istediklerini, ancak öncelikli olarak kadınların olduğunu belirterek, "Kadınlara yapılan pozitif ayrımcılıktan erkeklerde memnunlar. Çünkü ilçe kaymakamımız ve belediye başkanımızdan tam destek alıyoruz. Sonuçta onlar da erkek, bizim için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar" ifadelerini kullandı.

Hijyen kurallarına uyduklarını ve sosyal mesafeye dikkat ettiklerini belirten Ayvazoğlu, "Kapımızın önüne dezenfektan koyduk, belediye tarafından da temizliği yapılıyor. Sosyal mesafeye de olabildiğince uyum sağlıyoruz. Aramızda ki mesafelere dikkat ediyoruz. Zaten sürekli el temizliği, maske ve eldiven kullanıyoruz. Şimdilik bir sıkıntımız yok, elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

Hatay'da kadınlar üretmeye devam ediyor

Kaynak: İHA

Manşet

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