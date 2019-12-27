Hatay'da kadını darbeden şüpheli tutuklandı
Hatay'da yolda yürüyen kadını darbettiği gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı cezaevine gönderildi.
27.12.2019 20:00 | Son Güncelleme: 27.12.2019 20:00
Hatay'da yolda yürüyen kadını darbettiği gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı cezaevine gönderildi.
İskenderun ilçesi Atatürk Bulvarı'nda dün yolda yürüyen Emine G'yi darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan Suriyeli Ömer E'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen Ömer E, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA