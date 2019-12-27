Hatay'da kadını darbeden şüpheli tutuklandı
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Hatay'da kadını darbeden şüpheli tutuklandı

Hatay'da yolda yürüyen kadını darbettiği gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı cezaevine gönderildi.

27.12.2019 20:00 | Son Güncelleme: 27.12.2019 20:00
Hatay'da kadını darbeden şüpheli tutuklandı

'da yolda yürüyen kadını darbettiği gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı cezaevine gönderildi.

ilçesi 'nda dün yolda yürüyen Emine G'yi darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan Suriyeli Ömer E'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen Ömer E, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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