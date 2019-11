Hatay'da kadına şiddet temalı resim sergisi

03.11.2019 09:27

HATAY'da kadına şiddet olaylarına dikkat çekmek amacıyla Antakya Ülkü Ocakları Başkanlığı tarafından açılan 'Kadına Şiddet Resim Sergisi' yoğun ilgi gördü.

Kentteki bir AVM'nin sergi salonunda gerçekleştirilen açılışa Hatay Ülkü Ocakları Başkanı Murat Adal, Antakya Ülkü Ocakları Başkanı Mehmet Soyalan, Hataylı ressam Yasemin Höyük ve çok sayıda davetli katıldı. Ressam Höyük ile Antakya Ülkü Ocakları üyesi 6 kişinin yaptığı 30 eser, ziyaretçilerin beğenisini topladı.

Sergi ile topluma kadına şiddet konusunda önemli bir mesaj vermek istediklerini belirten Antakya Ülkü Ocakları Başkanı Mehmet Soyalan, "Türk kadınını yüceltmek adına kadına şiddet temasını ülkü ocakları olarak 'kadına şiddete hayır' sloganı ile savunmaya başladık. Ülkü ocakları her alanda olduğu gibi, bugün de sanatsal bir faaliyet ile toplumun yaralarına parmak basıyor. Bugün de Yasemin Höyük Hocamızın önderliğinde sergimizi açtık" dedi.Sergide yer alan bir çok eserin sahibi olan Yasemin Höyük ise, şunları söyledi: "Burada anlatmak istediğimiz şiddetin dili, ırkı, coğrafyası yok, şiddet her yerde şiddettir. Biz her türlüsüne karşıyız. Bunun için de böyle bir etkinlik gerçekleştirdik. Verdiğimiz mesajlar çok açık; kadın bir birey, bir anne, bir eş, bir eğitimci, ama her şeyden önce kadın. Bu serginin adını 'küllerinden doğan kadın' olarak bile koyabilirdik."

Açılışın gerçekleşmesinin ardından davetliler, sergiyi gezdi.

Kaynak: DHA