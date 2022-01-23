Hatay'da kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı - Haberler
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Hatay'da kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Hatay'da kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
AA / Burak Milli - Haberler | Güncel

Hatay'ın İskenderun, Payas ve Reyhanlı ilçelerinde düzenlenen kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Hatay'ın İskenderun, Payas ve Reyhanlı ilçelerinde düzenlenen kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte kaçak ürünler ve uyuşturucu bulundurulduğu bilgisi üzerine belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde 750 gram esrar, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 4 bin lira, gümrük kaçağı 390 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ve 150 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli emniyete götürüldü.

Hatay'da kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Hatay'da kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

AA / Burak Milli - Son Dakika Haberleri

Uyuşturucu, İskenderun, Hisarcık, Hatay, Güncel, Haber

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